Россиян обяжут следить за гостями-иностранцами

Российские граждане и компании будут обязаны следить за поведением иностранных гостей и партнеров, чтобы цели их пребывания в стране и сроки визита соответствовали намеченным. В противном случае нарушителям будет грозить штраф. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает газета «Известия»

Проект поправок разработало МВД , его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

По мнению экспертов, проверить выполнение норм будет непросто, поэтому остается открытым вопрос применения этих правил.

Согласно поправкам, предложенным МВД, штраф для физических лиц составит от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических — от 400 до 500 тысяч. Такое же наказание грозит тем, кто не проследил за своевременным выездом приглашенного иностранца.

Как объясняют разработчики проекта, сейчас приглашающие не обязаны следить за зарубежными гостями во время визита.