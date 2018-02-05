Государство снимет с себя расходы на медицину

Государство хочет снизить свое участие в российском здравоохранении, сообщают «Ведомости».
Как рассказали изданию топ-менеджеры двух страховых компаний и подтвердили федеральный чиновник и представитель Центрального банка РФ, в конце прошлого месяца в Министерстве финансов обсуждалась реформа обязательного медицинского страхования. Также в совещании участвовали представители страховых компаний и ЦБ.
В правительстве считают, что нынешняя роль страховщиков сводится к «пропусканию через себя денег и анализу счетов», что и нужно изменить. Чиновники предлагают снять часть ответственности с государства и переложить ее на страховые компании в «пилотных» регионах.
Как объяснил изданию председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин, сейчас в начале каждого года комиссия из представителей регионального фонда ОМС, местного Минздрава и других властей решает, исходя из подушевого норматива и прогноза заболеваемости, какие и сколько медуслуг потребуется в течение всего года, определяет тарифы на них и ежемесячно переводит деньги страховым компаниям. Затем медучреждения выставляют страховщикам счет за оказанные услуги. Если он оказывается на меньшую сумму, чем страховщики получили в начале года, то разницу они возвращают, а если на большую — обращаются к государству за доплатой.
По словам одного из собеседников издания, сейчас количество медуслуг и тарифы определяются непрозрачно, а по мнению Трошина, больницы, которым не хватает денег, «дособирают» их с помощью приписок.
Все это и стало причиной обсуждения реформы в Минфине. Чиновники хотят, чтобы регионы выделили в ОМС виды медпомощи с легко прогнозируемыми расходам и привлекли страховые фирмы к формированию «разумных» тарифов.
В середине января СМИ сообщили, что после возможной победы на выборах 2018 года президент России Владимир Путин намерен провести так называемый «бюджетный маневр» для того, чтобы увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Тогда сообщалось, что увеличение расходов на медицину может произойти за счет населения — с помощью софинансирования им медуслуг.