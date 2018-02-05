Государство снимет с себя расходы на медицину

В России готовят реформу ОМС

Государство хочет снизить свое участие в российском здравоохранении, сообщают «Ведомости»

Как рассказали изданию топ-менеджеры двух страховых компаний и подтвердили федеральный чиновник и представитель Центрального банка РФ , в конце прошлого месяца в Министерстве финансов обсуждалась реформа обязательного медицинского страхования. Также в совещании участвовали представители страховых компаний и ЦБ.

В правительстве считают, что нынешняя роль страховщиков сводится к «пропусканию через себя денег и анализу счетов», что и нужно изменить. Чиновники предлагают снять часть ответственности с государства и переложить ее на страховые компании в «пилотных» регионах.

Как объяснил изданию председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин , сейчас в начале каждого года комиссия из представителей регионального фонда ОМС, местного Минздрава и других властей решает, исходя из подушевого норматива и прогноза заболеваемости, какие и сколько медуслуг потребуется в течение всего года, определяет тарифы на них и ежемесячно переводит деньги страховым компаниям. Затем медучреждения выставляют страховщикам счет за оказанные услуги. Если он оказывается на меньшую сумму, чем страховщики получили в начале года, то разницу они возвращают, а если на большую — обращаются к государству за доплатой.

По словам одного из собеседников издания, сейчас количество медуслуг и тарифы определяются непрозрачно, а по мнению Трошина, больницы, которым не хватает денег, «дособирают» их с помощью приписок.

Все это и стало причиной обсуждения реформы в Минфине. Чиновники хотят, чтобы регионы выделили в ОМС виды медпомощи с легко прогнозируемыми расходам и привлекли страховые фирмы к формированию «разумных» тарифов.