Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на старых фотографиях, сделанных участниками тургруппы Игоря Дятлова , человека, который может быть связан с гибелью туристов. Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Дегтерева, на перевале Дятлова вместе с телами погибших был найден фотоаппарат ФЭД с кассетой внутри, также кассеты оказались в карманах погибших.

Исследователь рассмотрел две фотографии: на одной запечатлена скала и вход в пещеру, на второй — «кто-то из группы разглядывает капище мансийского божества». По словам Дегтерева, туристы попали в район, где в те времена мансийцы проводили обряды поклонения.

На одном из снимков исследователь заметил высеченную в скале фигуру человека, а на другом, где турист осматривает капище, Дегтерев разглядел спрятавшегося в кустах шамана.

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«Как всегда разгадка их [туристов] гибели была на виду, все эти 59 лет. Но никто и ничего так и не увидел…» — отметил исследователь.

Дегтерев уже не раз заявлял об обнаружении различных загадочных, по его мнению, мест и артефактов. Он писал о «заброшенном военном бункере» в районе перевала Дятлова, найденном «хвостовом стабилизаторе» пропавшего Boeing МН-370, «атомной бомбе» на Марсе и «секретной базе Гитлера».

На одном из уральских перевалов зимой 1959 года погибли девять туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя. Выдвигались разные версии трагедии, в том числе и теории заговора об испытании радиоактивного оружия и контакте с пришельцами. По официальной версии следствия, смерть туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».