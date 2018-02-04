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«72 рубля в день»: на заключенных решили сэкономить
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ФСИН снизила за три года расходы на питание заключенных на семь млрд руб. 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ФСИН России, благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, за три года сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью, опубликованном в "Российской газете".
Он напомнил, что "уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается". Если в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, то в 2017 — 16 млрд рублей.
"Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля", — привел он среднюю цифру.
Замглавы ФСИН заметил, что нормативы питания заключенных не сократились, речь идет о развитии собственного сельхозпроизводства ФСИН, а также оптимизации закупок продуктов.
"Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке", — отметил Максименко.
"Просто к питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились, — добавил он. — Кроме того, составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и так далее. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе".
Благодаря этому расходы ФСИН на покупку продуктов удалось сократить еще на 1 млрд рублей. "В прошлом году мы даже сэкономили 1,2 млрд рублей. Директором ФСИН было принято принципиальное решение — вернуть эти деньги в казну", — сообщил Максименко.
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