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МЧС выступило с экстренным предупреждением к москвичам
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МЧС Москвы предупредило о ветре до 20 м/с в ближайшие часы 

RT на русском 3 часа назад
Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом в ближайшие часы в Москве и ряде областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 февраля в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской области и городе Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер усилится до 15-20 м/с, на дорогах местами ожидается сильная гололедица и снежные заносы.
МЧС предупреждает о затруднении движения транспорта и напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и сохранения достаточной дистанции между машинами.
Ранее сообщалось, что в Москве за неполные сутки выпало более половины месячной нормы осадков.
В Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
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