Москва пережила мощнейший в своей истории снегопад

Снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений

"Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды", — сообщили в метеобюро Москвы и области. По данным синоптиков на 21:00 мск 3 февраля с утра субботы выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды, что стало рекордом для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений, передает "Интерфакс" Отмечается, что мощный снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что аварийные службы работают в усиленном режиме и призвал горожан быть осторожнее. Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере