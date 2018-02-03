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Тридцать три несчастья: что помешало британке выйти замуж
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Тридцать три несчастья: что помешало британке выйти замуж 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
40-летняя Никола Туохи из Хорнчерча в Великобритании готовилась к своей свадьбе полтора года, но обещавший стать счастливым день в итоге ознаменовался бесконечной чередой неприятностей и неожиданных проблем. Историю несчастной невесты описывает еженедельник Sun.
thesun.co.uk
Подруга невесты не смогла присутствовать на церемонии, отказались и родители, дети забыли сшитые по случаю наряды, а платье самой невесты осталось в такси. Итогом всех этих злоключений стало то, что невесту бросил жених. «Мы, вероятно, все еще были бы вместе, если бы наша свадьба все не разрушила», — рассказал несостоявшийся муж Даррен.
Пара познакомилась в Сети в сентябре 2014 года, и спустя всего пять недель мужчина предложил пожениться. Однако женщина была не готова к такому быстрому развитию событий и ответила отказом. Но когда он повторил свое предложение три месяца спустя, в День святого Валентина в 2015 году, Никола ответила: «Да», и они сразу же начали планировать свою свадьбу для 80 гостей, выбрав дату — 9 июля 2016 года.
За день до свадьбы невеста заняла свое место рядом с женихом на репетиции свадебной церемонии. «Когда викарий сказал:» Ты можешь поцеловать невесту », и Даррен поцеловал меня, я была в восторге», — рассказала невеста.
Всё прошло отлично, и оставалось лишь повторить все на следующий день.
С утра все пошло наперекосяк. Женщина провела слишком много времени у визажиста, но сделанный макияж ее не устроил, и все пришлось смывать. Дома она узнала, что родители и подруга, которая должна была играть роль подружки невесты, не появятся в церкви. Платье осталось в такси, а винтажная машина для свадебной церемонии не была оснащена ремнями безопасности и поехать на ней с детьми женщина не могла. «Мое сердце упало, когда я поняла, что пропустила свою свадьбу. Я потеряла своего жениха», — рассказала женщина. Пока женщина металась в поисках другого платья, жених ждал у алтаря и периодически звонил ей. Он упрашивал викария подождать, но на этот день было назначено слишком много свадебных церемоний.
Вымотанная всем происходящим женщина так и не дошла до алтаря.
«Даррен не отвечал на телефон мне весь день: он просто лёг спать. Мы были вместе некоторое время после этого», — рассказала женщины. Попытка восставить отношения закончилась неудачей — осадок от неудавшейся женитьбы не давал обоим покоя. Однако невеста по-прежнему надеется, что все когда-нибудь вернется.
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