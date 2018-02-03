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Смекалистые военные торговали солдатской едой
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В Пскове смекалистые военные торговали солдатской едой 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Пскове задержаны двое военных — управляющий столовой и заведующий складами 76-й воздушно-десантной дивизии. Их подозревают в том, что они продавали солдатскую еду местному пивному бару, пишет Life.
Предприимчивые военные для этого разработали целую схему: один выписывал продукты на всех солдат (даже тех, кто был в командировке), а другой просто уменьшал положенные порции. Сэкономленные продукты грузовиками вывозили в Псков, в бар «Карл Фридрих». Однако о махинациях скоро узнали оперативники и задержали грузовик прямо на выезде из части.
Сейчас полицейские проверяют также директора по закупкам самого бара.
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