Россиянам напомнили о длинных выходных

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в феврале и марте, сообщает «Интерфакс»

По случаю празднования Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а к Международному женскому дню будут приурочены сразу четыре выходных дня — с 8 по 11 марта.

Как объяснил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец , трехдневный уикенд в феврале связан с тем, что праздничный день 23 февраля приходится на пятницу.