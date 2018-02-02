Россиянам напомнили о длинных выходных 

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в феврале и марте, сообщает «Интерфакс».
По случаю празднования Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а к Международному женскому дню будут приурочены сразу четыре выходных дня — с 8 по 11 марта.
Как объяснил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, трехдневный уикенд в феврале связан с тем, что праздничный день 23 февраля приходится на пятницу.
«8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта пятницу. Это позволит отдыхать 4 дня подряд, с четверга, 8 марта, по воскресенье 11 марта включительно», — добавил Шкловец.