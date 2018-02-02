Танцы под Satisfaction: как наказали курсантов

Как наказали устроивших танцы в фуражках курсантов

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявшие видео с танцами под «Satisfaction», получили выговор от руководства вуза. Об этом сообщает РИА Новости.

Неназванная собеседница агентства из УИГА заявила, что учащиеся-первокурсники нарушили требования устава института, поэтому были наказаны выговором. По ее словам, сотрудники вуза также провели беседы с курсантами и их родителями.

Она подчеркнула, что никого из курсантов не отчислили.

Видеоролик, снятый курсантами под песню итальянского диджея Бенни Бенасси, появился в Сети в январе.

Ролик демонстрирует, как курсанты в нижнем белье и фуражках танцуют, делают уборку и мелкий ремонт. Учащиеся спародировали не только клип Бенни Бенасси, в котором девушки в купальниках изображают строительные работы, но и видео 2015 года с британскими солдатами.

Ректор училища Сергей Краснов пообещал принять меры в отношении студентов «после выяснения всех обстоятельств». По его словам, курсанты не привлекли бы к себе внимания, если бы сняли такое видео дома и не надели бы фуражки гражданской авиации.

Транспортная прокуратура провела проверку и не нашла причин для отчисления курсантов.

На сайте Сhange.org появилась петиция в поддержку курсантов, набравшая почти 89 тысяч подписей.