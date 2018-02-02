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Танцы под Satisfaction: как наказали курсантов
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Как наказали устроивших танцы в фуражках курсантов 

Рамблер 4 часа назад
Курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявшие видео с танцами под «Satisfaction», получили выговор от руководства вуза. Об этом сообщает РИА Новости.
Неназванная собеседница агентства из УИГА заявила, что учащиеся-первокурсники нарушили требования устава института, поэтому были наказаны выговором. По ее словам, сотрудники вуза также провели беседы с курсантами и их родителями.
Она подчеркнула, что никого из курсантов не отчислили.
Видеоролик, снятый курсантами под песню итальянского диджея Бенни Бенасси, появился в Сети в январе.
Ролик демонстрирует, как курсанты в нижнем белье и фуражках танцуют, делают уборку и мелкий ремонт. Учащиеся спародировали не только клип Бенни Бенасси, в котором девушки в купальниках изображают строительные работы, но и видео 2015 года с британскими солдатами.
Ректор училища Сергей Краснов пообещал принять меры в отношении студентов «после выяснения всех обстоятельств». По его словам, курсанты не привлекли бы к себе внимания, если бы сняли такое видео дома и не надели бы фуражки гражданской авиации.
Транспортная прокуратура провела проверку и не нашла причин для отчисления курсантов.
На сайте Сhange.org появилась петиция в поддержку курсантов, набравшая почти 89 тысяч подписей.
Кроме того, в интернете начался танцевальный флешмоб в поддержку будущих летчиков. Свои танцы под Satisfaction сняли биатлонистки, конники, матери-домохозяйки, молодые люди в футболках МЧС, пенсионерки из Петербурга, студентки медучилища и многие другие.
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