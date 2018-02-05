Синоптики обрадовали москвичей

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Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Москве к концу недели 

RT на русском 7 часов назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам в ближайшую неделю.
«Основное ненастье миновало столичный регион, уйдя в сторону Костромской области. В Москве всё постепенно налаживается, мы сейчас в холодной тыловой части этого циклона, которая обеспечивает доступ более морозного воздуха, мы ощущаем, что холод усиливается, но снегопады идут на убыль, приобретая скоротечный и умеренный характер», — сказал он.
Эксперт отметил, что во вторник и в среду москвичей ждёт резкое похолодание.
«Мы достигнем морозного дна и температура будет около -14…-19 °С ночью и -8…-13 °С днём. Во вторник нас ожидает самый холодный день и самая холодная ночь. С четверга начнётся плавный выход из морозов в сторону потепления, придет субтропический циклон и вернет нас в мягкий вариант погоды: -1…-6 °С днем и -6…-8 °С ночью. А к выходным история повторится, придет Балканский циклон, но уже не такой сильный, как 3 января, будет только плотная облачность и умеренные снегопады», — заключил он.
Тишковец также обратил внимание, что за прошедшие выходные сугробы выросли до 55 см, что является повтором рекорда 1915 года.
Ранее Гидрометцентр России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 5 февраля из-за усиления ветра.
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RT на русском: последние новости
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