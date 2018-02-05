Синоптики обрадовали москвичей

Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Москве к концу недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам в ближайшую неделю.

«Основное ненастье миновало столичный регион, уйдя в сторону Костромской области. В Москве всё постепенно налаживается, мы сейчас в холодной тыловой части этого циклона, которая обеспечивает доступ более морозного воздуха, мы ощущаем, что холод усиливается, но снегопады идут на убыль, приобретая скоротечный и умеренный характер», — сказал он.

«Мы достигнем морозного дна и температура будет около -14…-19 °С ночью и -8…-13 °С днём. Во вторник нас ожидает самый холодный день и самая холодная ночь. С четверга начнётся плавный выход из морозов в сторону потепления, придет субтропический циклон и вернет нас в мягкий вариант погоды: -1…-6 °С днем и -6…-8 °С ночью. А к выходным история повторится, придет Балканский циклон, но уже не такой сильный, как 3 января, будет только плотная облачность и умеренные снегопады», — заключил он. Эксперт отметил, что во вторник и в среду москвичей ждёт резкое похолодание.

Тишковец также обратил внимание, что за прошедшие выходные сугробы выросли до 55 см, что является повтором рекорда 1915 года.

Ранее Гидрометцентр России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 5 февраля из-за усиления ветра.