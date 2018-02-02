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Россияне мечтают пристроить детей в спецслужбы
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Россияне мечтают пристроить детей в спецслужбы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян хотят, чтобы их дети работали в спецслужбах. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».
Опрос проводился 27-28 января среди полутора тысяч жителей 104 населенных пунктов России. Согласно его результатам, 45% опрошенных хотят, чтобы их дети и внуки служили в органах государственной безопасности. С 2001 года данный показатель увеличился на 16%.
Между тем не хотят этого 33% граждан страны, что на 15% меньше данных опроса 2001 года. Затруднились ответить на вопрос 22%.
Кроме того, 66% опрошенных положительно оценили деятельность российских спецслужб (в 2001-м таковых было лишь 35%), а 20% назвали честность, порядочность и принципиальность — качествами, присущими всем сотрудникам органов госбезопасности РФ.
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