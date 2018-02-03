В Москве проходит акция «Россия в моем сердце!»

В Москве проходит патриотическая акция «Россия в моем сердце!»

Патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце!" началась на Васильевском спуске в Москве, передает корреспондент РИА Новости

"Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении на сайте ОП РФ. Инициатором общероссийской акции, в рамках которой патриотические митинг-концерты проходят в субботу по всей стране, выступает Общественная палата РФ

Ранее секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил символичность того, что день проведения митинга совпадает с датами празднования 75-летия победы в Сталинградской битве — переломного момента не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом. По его словам, участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от "коричневой чумы".

Согласно Фадееву, акция призвана показать, что россияне — "вместе", "что мы поддерживаем друг друга, и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века".