В Москве проходит акция «Россия в моем сердце!»

Патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце!" началась на Васильевском спуске в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором общероссийской акции, в рамках которой патриотические митинг-концерты проходят в субботу по всей стране, выступает Общественная палата РФ.
"Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении на сайте ОП РФ.
Ожидается, что в праздничном митинге-концерте в столице примут участие до десяти тысяч человек. Ведущими праздника стали Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцене выступят Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группы Город 312 и другие популярные артисты. В мероприятии также примут участие Народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, Народный артист России Евгений Миронов.
Ранее секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил символичность того, что день проведения митинга совпадает с датами празднования 75-летия победы в Сталинградской битве — переломного момента не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом. По его словам, участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от "коричневой чумы".
Согласно Фадееву, акция призвана показать, что россияне — "вместе", "что мы поддерживаем друг друга, и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века".