«Слегка двинулся»: Убийца студентки вел тайный дневник

Убийца московской студентки вел тайный дневник

По данным издания, убийца делал в закрытом аккаунте в соцсети «Вконтакте» записи, в которых описывал подробности своих отношений с жертвой. Теперь же их удалось восстановить.

Весной 2016 года Исхаков описал знакомство со Страховой. По его словам, они случайно встретились на вечеринке.

«Подошел и выдал "давай целоваться?". Ну мы поцеловались. О, как же она целовалась», — написал он.

После первой встречи они начали «усиленно общаться» — прогулки, разговоры, секс. В какой-то момент молодой человек признался в любви, девушка призналась в ответ, а в конце года сообщила, что ей нравится другая девушка, уточнив, что их отношениям «это не мешает». Однако уже в марте Страхова «заскучала». Пара решила видеться не каждый день, а один-два раза в неделю.

«Все шло своим чередом, до одной тусы. Таня там начала общаться с моим другом, мы поругались», — объяснял он.

Девушка предложила Исхакову сделать перерыв, так как она «устала», а на следующий день передумала и приехала к нему.

«Если бы тогда мы реально сделали перерыв, то все было бы норм. Но мы этого не сделали», — был уверен он.

Через некоторое время Страхова сняла квартиру, в которой позже и была убита. Там она сначала жила с молодым человек, а затем с подругой. Позже девушка решила, что им лучше «общаться как друзья», что заставило влюбленного «очень грустить». В течение последовавшего времени молодые люди встречались лишь случайно в компании общих друзей. Поведение Исхакова, по его же словам, «всех бесило».

«В моей компании меня, по сути, все послали, а она осталась с ними. Такие дела вот», — писал он.

По словам Исхакова, в этот момент, то есть за полгода до развязки, в нем «поселился страх», что чувство, подобное его любви к Страховой, он не испытает больше никогда.

«Я все еще люблю тебя, и мне тебя не хватает», — сообщал он.

В той же записи он вновь отметил, что расстанься они раньше, «было бы гораздо легче», а также упомянул, что «слегка двинулся», так как часами лежит в постели и видит «что-то типа осознанных снов» со Страховой.

В ночь на 23 января 19-летний студент Артем Исхаков убил и изнасиловал свою ровесницу Татьяну Страхову, а затем покончил с собой. Перед самоубийством молодой человек опубликовал в социальных сетях предсмертную записку, в которой описал совершенное преступление.