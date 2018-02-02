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«Слегка двинулся»: Убийца студентки вел тайный дневник
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Убийца московской студентки вел тайный дневник 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Найден тайный дневник Артема Исхакова, убившего студентку Татьяну Страхову, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, убийца делал в закрытом аккаунте в соцсети «Вконтакте» записи, в которых описывал подробности своих отношений с жертвой. Теперь же их удалось восстановить.
Весной 2016 года Исхаков описал знакомство со Страховой. По его словам, они случайно встретились на вечеринке.
«Подошел и выдал "давай целоваться?". Ну мы поцеловались. О, как же она целовалась», — написал он.
После первой встречи они начали «усиленно общаться» — прогулки, разговоры, секс. В какой-то момент молодой человек признался в любви, девушка призналась в ответ, а в конце года сообщила, что ей нравится другая девушка, уточнив, что их отношениям «это не мешает». Однако уже в марте Страхова «заскучала». Пара решила видеться не каждый день, а один-два раза в неделю.
«Все шло своим чередом, до одной тусы. Таня там начала общаться с моим другом, мы поругались», — объяснял он.
Девушка предложила Исхакову сделать перерыв, так как она «устала», а на следующий день передумала и приехала к нему.
«Если бы тогда мы реально сделали перерыв, то все было бы норм. Но мы этого не сделали», — был уверен он.
Через некоторое время Страхова сняла квартиру, в которой позже и была убита. Там она сначала жила с молодым человек, а затем с подругой. Позже девушка решила, что им лучше «общаться как друзья», что заставило влюбленного «очень грустить». В течение последовавшего времени молодые люди встречались лишь случайно в компании общих друзей. Поведение Исхакова, по его же словам, «всех бесило».
«В моей компании меня, по сути, все послали, а она осталась с ними. Такие дела вот», — писал он.
По словам Исхакова, в этот момент, то есть за полгода до развязки, в нем «поселился страх», что чувство, подобное его любви к Страховой, он не испытает больше никогда.
«Я все еще люблю тебя, и мне тебя не хватает», — сообщал он.
В той же записи он вновь отметил, что расстанься они раньше, «было бы гораздо легче», а также упомянул, что «слегка двинулся», так как часами лежит в постели и видит «что-то типа осознанных снов» со Страховой.
В ночь на 23 января 19-летний студент Артем Исхаков убил и изнасиловал свою ровесницу Татьяну Страхову, а затем покончил с собой. Перед самоубийством молодой человек опубликовал в социальных сетях предсмертную записку, в которой описал совершенное преступление.
 Ещё 2 источника 
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