Российские Вики рассердились на рекламу презервативов 

1/8 Ролик длится всего 20 секунд. Закадровый голос рассказывает о Вике — очаровательной, романтичной и веселой девушке, которая не знает, что у нее сифилис Фото: Durex

2/8 После этого голос рекомендует ходить на свидания, имея в запасе презервативы Фото: Durex

3/8 Женщины считают, что реклама оскорбляет всех обладательниц имени Вика Фото: Durex

4/8 По словам женщин, реклама позорит их имя и «делает поводом для насмешек» Фото: Durex

5/8 Рассерженные тезки героини видео якобы обратились к Durex с жалобой, после чего ролик перемонтировали и убрали из него упоминание имени Фото: Durex

6/8 Производители презерватив заверили, что имя девушки не будет называться в ролике Фото: Durex

7/8 Стоит отметить, что в оригинале в ролике девушку зовут Кейт Фото: Durex