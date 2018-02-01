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Российские Вики рассердились на рекламу презервативов
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Российские Вики рассердились на рекламу презервативов 

Рамблер 40 минут назад
В 2017 году компания Durex выпустила рекламу презервативов с участием девушки Вики, которая якобы болеет сифилисом. По данным Mash, тезки героини видео оскорбились и написали жалобу в компанию.
1/8  Ролик длится всего 20 секунд. Закадровый голос рассказывает о Вике — очаровательной, романтичной и веселой девушке, которая не знает, что у нее сифилис
Фото:
2/8  После этого голос рекомендует ходить на свидания, имея в запасе презервативы
Фото:
3/8  Женщины считают, что реклама оскорбляет всех обладательниц имени Вика
Фото:
4/8  По словам женщин, реклама позорит их имя и «делает поводом для насмешек»
Фото:
5/8  Рассерженные тезки героини видео якобы обратились к Durex с жалобой, после чего ролик перемонтировали и убрали из него упоминание имени
Фото:
6/8  Производители презерватив заверили, что имя девушки не будет называться в ролике
Фото:
7/8  Стоит отметить, что в оригинале в ролике девушку зовут Кейт
Фото:
8/8  Много писем с претензиями поступило и от Русланов, которые по сценарию оказывались больны гонореей. Сейчас бренд убрал из рекламы и мужские имена
Фото:
Рекламные ролики снимались для глобальной кампании, и в разных странах герои носят разные имена — например, англоязычная аудитория видит точно такую же рекламу, но от гонореи страдает Том.
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