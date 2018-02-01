Пост москвички о травле сына вызвал резонанс в Сети

Москвичка Наталья Цымбаленко на своей странице в Facebook рассказала историю о том, как она справилась со школьными хулиганами, которые издевались над ее сыном и другими детьми.

По ее словам, в классе образовался костяк так называемых «крутых» мальчиков, а ее сына таким не считали, потому что он в пятом классе приносил в школу лего и пластилин, уходил от конфликтов и боялся драк. В итоге над ним стали издеваться и называть «Педей» (мальчика зовут Петя).

Классный руководитель посоветовала женщине подождать и не вмешиваться, заявив, что «дети сами должны разобраться». Однако Наталья Цымбаленко поняла, что травля не прекратится и решила бороться с ней «бюрократическим» способом.

Последней каплей для женщины стал «отъем вещей», подкладывание бутылок с мочой в портфели, стягивание штанов в раздевалке, случай с лучшим другом ее сына и фотожабы на Петю, которые начали публиковать «крутые» одноклассники.

«И тут нашего лучшего друга Мишу дважды «разводят на деньги» одноклассники, обещая купить тому вейп и не покупая его. Ведь если хочешь быть крутым — ты должен курить вейп! Маме Миши «святые дети» просто хамят и рассказывают, что ее сын «гидроцефал». Мама ученика, взявшего деньги говорит еще прекраснее: «Объясните мне как вы позволили своему сыну подбить моего покупать вейп», — рассказала Цымбаленко.

В итоге она договорилась с другими мамами, собрала доказательства издевательств, написала 20-страничное заявление и отправила в школу, на имя председателя Управляющего совета школы, в районную управу и в Комиссию по делам несовершеннолетних.

После этого «процесс пошел»: в классе провели встречу с инспектором по делам несовершеннолетних. Деньги за вейп другу ее сына вернули и принесли извинения. Ученика, торгующего вейпами, поставили на учет.

«Все [в классе] сразу научились культуре, одергивают желающих рисовать фотожабы, и не достают окружающих», — отметила женщина.

Пост Натальи Цымбаленко собрал более семи тысяч лайков и сотни комментариев на Facebook, им поделились более 2,5 тысячи человек. Комментаторы поддержали женщину и призвали других родителей следовать ее примеру.