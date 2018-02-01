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Рассказ пенсионера помог найти братскую могилу под Тулой
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Братскую могилу советских солдат нашли под Тулой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Тульской области обнаружено захоронение времен Великой Отечественной войны, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, в братской могиле похоронены красноармейцы, служившие в «сибирских дивизиях».
Отмечается, что поисковики обнаружили место захоронения, проверяя точность воспоминаний жителя тульского села Ново-Яковлевка. Мужчина, которому тогда было лишь 14 лет, рассказал, что когда в населенный пункт вошли солдаты Третьего рейха, красноармейцы предприняли неудачную попытку отбить село и защитить жителей. В результате 35 оставшихся в живых советских солдат были расстреляны.
Поисковики обнаружили могилу именно в том месте, на которое указал мужчина. В нем захоронены 150 человек. По данным авторов находки, погибшие были солдатами и офицерами 239-й стрелковой дивизии, павшими при прорыве окружения.
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