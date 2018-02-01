Рассказ пенсионера помог найти братскую могилу под Тулой

Братскую могилу советских солдат нашли под Тулой

В Тульской области обнаружено захоронение времен Великой Отечественной войны, сообщает РЕН ТВ

По данным канала, в братской могиле похоронены красноармейцы, служившие в «сибирских дивизиях».

Отмечается, что поисковики обнаружили место захоронения, проверяя точность воспоминаний жителя тульского села Ново-Яковлевка. Мужчина, которому тогда было лишь 14 лет, рассказал, что когда в населенный пункт вошли солдаты Третьего рейха, красноармейцы предприняли неудачную попытку отбить село и защитить жителей. В результате 35 оставшихся в живых советских солдат были расстреляны.

Поисковики обнаружили могилу именно в том месте, на которое указал мужчина. В нем захоронены 150 человек. По данным авторов находки, погибшие были солдатами и офицерами 239-й стрелковой дивизии, павшими при прорыве окружения.