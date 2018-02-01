Какие изменения ждут россиян в феврале

RT рассказал, какие правила и законодательные инициативы вступят в силу в наступившем феврале.

С сегодняшнего дня россияне могут не только подавать заявления, но и получать заграничные паспорта в многофункциональных центрах — по меньшей мере один такой МФЦ теперь есть во всех городах федерального значения, а также административных центрах и городских округах с населением свыше 100 тысяч человек.

Также сегодня в городах России, которые примут предстоящий чемпионат мира по футболу, начнется аккредитация таксистов, намеревающихся обслуживать событие. Их автомобили не должны быть старше четырех лет, должны иметь опознавательный фонарь, желтые номерные знаки, детские кресла и терминал безналичной оплаты проезда.

Кроме того, с первого дня нынешнего месяца на 2,5% (до 4,983 тысяч рублей) увеличилась единовременная денежная выплата льготникам — инвалидам, Героям России, СССР и Социалистического Труда, ветеранам боевых действий и другим. Пенсии бывших сотрудников прокуратуры Следственного комитета стали больше на 30%.

Уже сегодня индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут оформить так называемый синдицированный кредит, то есть займ, выданный сразу несколькими банками.

В течение февраля на 2,5% будут проиндексированы детские ежемесячные и единоразовые денежные пособия. Например, разовое пособия при усыновлении ребенка в этом году будет равняться 16,759 тысяч рублей, ребенка-инвалида — 128 тысячам, а пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет вырастет до 3,142 тысяч.