Ушастый лисенок из РФ стал мировой знаменитостью

Ушастый лисенок из России стал мировой знаменитостью

Ушастый лисенок по кличке Кузя получил широкую популярность в сети после того, как короткое видео с его участием опубликовал развлекательный ресурс 9gag. За сутки только в Instagram-аккаунте 9gag запись набрала более трех миллионов просмотров.

На видео фенек Кузя отдыхает в компании кота, вместе с которым живет в московской квартире. В ролике его хозяйка обращается к нему по прозвищу и отмечает, что его уши красные. Московский фенек умилил пользователей соцсети из разных стран. В комментариях под видео они признавались ему в любви и отмечали вторых половин, намекая на схожесть их пар со зверьками.

Кузя — популярная персона в русскоязычном сегменте Instagram. Его хозяйка регулярно публикует видеозарисовки из жизни питомца. У Кузи есть отдельный профиль в соцсети, у которого больше 120 тысяч подписчиков.