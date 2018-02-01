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Ушастый лисенок из РФ стал мировой знаменитостью
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Ушастый лисенок из России стал мировой знаменитостью 

Lenta.ru 6 часов назад
Ушастый лисенок по кличке Кузя получил широкую популярность в сети после того, как короткое видео с его участием опубликовал развлекательный ресурс 9gag. За сутки только в Instagram-аккаунте 9gag запись набрала более трех миллионов просмотров.
На видео фенек Кузя отдыхает в компании кота, вместе с которым живет в московской квартире. В ролике его хозяйка обращается к нему по прозвищу и отмечает, что его уши красные. Московский фенек умилил пользователей соцсети из разных стран. В комментариях под видео они признавались ему в любви и отмечали вторых половин, намекая на схожесть их пар со зверьками.
Кузя — популярная персона в русскоязычном сегменте Instagram. Его хозяйка регулярно публикует видеозарисовки из жизни питомца. У Кузи есть отдельный профиль в соцсети, у которого больше 120 тысяч подписчиков.
Летом 2017 года мировую известность в сети приобрел магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов. Это произошло после того, как гифка с ним появилась на одном из крупнейших в мире развлекательных порталов Reddit.
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