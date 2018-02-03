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В Красноярске объявили режим «черного неба»
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В Красноярске объявили режим «черного неба» 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили жителей Красноярска об ухудшении метеоусловий и ввели режим "черного неба" до вечера понедельника, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"С 19 часов 2 февраля 2018 года до 19 часов 5 февраля 2018 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.
В течение 2017 года режим "черного неба" вводился несколько раз.
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