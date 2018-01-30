Ещё
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире 

Рамблер 1 час назад
Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» после споров о Сталине и Второй мировой войне.
«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. У нас в немецком плену было 3,8 млн человек, это — благодаря Сталину», — заявил Николай Сванидзе.
«Но в отличие от Франции СССР на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался. А Николай Карлович сегодня плюет на могилы, потому что французы сдались, а наши командующие, офицеры сражались. Благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор фашистским захватчикам», — возразил собеседнику Максим Шевченко.
После этого заявления оппоненты перешли на личные оскорбления.
«Я не плюю на могилы. И ты, когда говоришь, что я плюю на могилы, ты мерзавец последний», — рассвирепел Сванидзе.
«Может быть, я мерзавец, но ты плюешь на могилы», — парировал Шевченко.
После этого Сванидзе заявил, что готов «дать по морде» Шевченко. Тот стал подначивать оппонента, завязалась драка, прекратить которую удалось с помощью подоспевших на шум сотрудников радиостанции.
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео48
Найден мертвым актер Марк Саллинг14
Лавров отреагировал на «кремлевский доклад»98
«Не вам решать»: как США влияют на выборы в России63
ЧП у метро «Улица 1905 года»: пострадали 10 человек151
Видео
01:18
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире
Общество
04:34
В США рассказали о сроках введения новых санкций
Политика
02:06
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Политика
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
01:11
Дворовые разборки: за «скорой» приехали следователи
Происшествия Статьи
00:04
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео
Армия
04:34
За «кремлевским докладом» последуют санкции
Политика
00:51
ЧП у метро «Улица 1905 года»: пострадали 10 человек
Происшествия
00:56
Семьи жертв крушения на Украине MH17 выиграли иск
Происшествия
02:37
Гудзееву уличили в обмане Шаляпина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение