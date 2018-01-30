Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире

«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. У нас в немецком плену было 3,8 млн человек, это — благодаря Сталину», — заявил Николай Сванидзе.

«Но в отличие от Франции СССР на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался. А Николай Карлович сегодня плюет на могилы, потому что французы сдались, а наши командующие, офицеры сражались. Благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор фашистским захватчикам», — возразил собеседнику Максим Шевченко.

После этого заявления оппоненты перешли на личные оскорбления.

«Я не плюю на могилы. И ты, когда говоришь, что я плюю на могилы, ты мерзавец последний», — рассвирепел Сванидзе.

«Может быть, я мерзавец, но ты плюешь на могилы», — парировал Шевченко.

После этого Сванидзе заявил, что готов «дать по морде» Шевченко. Тот стал подначивать оппонента, завязалась драка, прекратить которую удалось с помощью подоспевших на шум сотрудников радиостанции.