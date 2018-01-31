Пока вы спали: новый скандал со Стерлиговым

Стерлигов снова оскорбил геев

Магазин «Хлеб от Германа Стерлигова» в Ростове-на-Дону использовал слово «содомиты» на своей вывеске, рассказали РИА Новости в местном управлении МВД . По словам полицейских, они получили жалобу от ростовчанина, который счел слово грубым. Правоохранители прибыли на место и, «не выдвигая никаких требований», попросили заменить слово на нейтральное. Отмечается, что хозяин торговой точки подчинился, а полиция проводит проверку случившегося. Между тем основатель торговой сети Герман Стерлигов заявил в соцсетях, что табличка «будет висеть вплоть до решения суда».

США угрожают Европе

США дали Европе «последний шанс» на исправление недостатков в сделке по ядерной программе Ирана, рассказал РИА Новости представитель Госдепартамента США . По его словам, дискуссии США с партнерами из ЕС продолжаются, но если Европа не обязуется работать над «ужасными недостатками» сделки, ради чего президент США Дональд Трамп и продлил снятие санкций с Ирана, то Соединенные Штаты выйдут из сделки, а экономические ограничения будут введены вновь.

Трамп сравнил Россию с «изгоями» и террористами

Дональд Трамп призвал Конгресс больше не сокращать военный бюджет и наконец профинансировать «прекрасные вооруженные силы» США полностью, а также сделать ядерный арсенал страны настолько «мощным», что это позволило бы сдержать любую агрессию, сообщает РИА Новости.

«Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — считает глава государства.

Полис ОСАГО подешевел впервые за 13 лет

Средняя цена покупки полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в 2017 году снизилась, сообщает Российский союз автостраховщиков. Отмечается, что это произошло впервые с 2004 года. Кроме того, в минувшем году на 4% (до 5,8 тысяч рублей) уменьшилась средняя премия по ОСАГО, тогда как средняя выплата выросла на 12% (до 76,4 тысяч).

«Новых тенденций на рынке ОСАГО не выявлено — по-прежнему этот сегмент находится в кризисе», — считает президент РСА Игорь Юргенс

Американцы нашли завод секретный завод КНДР

Американские ученые из исследовательской группы 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса нашли вероятное место производства твердотопливных ракетных двигателей в Северной Корее. Об этом сообщает официальный сайт группы. Специалисты, проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что двигатели производятся на восточном побережье страны в районе города Хамхын в провинции Хамген-Намдо. По словам исследователей, еще в 2014 году северокорейцы построили в этом месте две смесительные установки, благодаря которым смогли перейти от разработки двигателей к их производству и испытаниям.