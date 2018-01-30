Пока вы спали: «Мутко должен объясниться»

Тягачев: "Мутко должен объясниться"

Почетный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что вице-премьер Виталий Мутко должен объяснить, «почему так получилось» с Олимпиадой-2018. Об этом сообщает Championat.com.

Тягачев добавил, что главе ОКР Александру Жукову «тоже следует пообщаться со СМИ, не бояться этого». «Наши спортсмены стали жертвами большой несправедливости. Я просто устал за них переживать. <…> Дальше так продолжаться просто не может. На сегодняшний день мы являемся подопытными кроликами, над которыми издеваются, как хотят», — возмутился Тягачев, добавив, что МОК «обрезал» из российской заявки на Игры-2018 людей, «которые никогда не имели никакого отношения к допингу».

Опубликован «кремлевский доклад»: в список вошли Песков и Абрамович

Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» — список чиновников, бизнесменов и компаний, близких, по мнению авторов документа, к руководству России. Об этом сообщает Associated Press.

Украинского писателя, обвинившего Пушкина в плагиате, уличили в том же самом

Львовская газета «Варианты» сообщает, что книга украинского писателя и «пламенного борца с плагиаторами» Юрия Винничука «Тайны львовского кофе» оказалась «почти дословным переводом» русскоязычного издания «Все о кофе» Михаила Пучерова (1988 год).

Ранее Винничук назвал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова вторичным и скопированным у разных авторов, а произведения Александра Пушкина «перепевами». «Однако именно вор первым кричит: „Держи вора!“ — отмечает газета. „Варианты“ нашли в „Тайнах львовского кофе“ несколько десятков примеров плагиата и составили из них сравнительную таблицу. По данным издания, иногда для перевода с русского Винничук даже пользовался переводчиком Google

Родченков обвинил в употреблении допинга всех россиян на Играх-2008

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков в интервью телеканалу ARD заявил, что все российские атлеты, выступавшие на Олимпиаде 2008 года в Пекине, употребляли допинг. Об этом пишет » Московский комсомолец ».

По его словам, перед Играми в Пекине «можно было все», поэтому вся сборная РФ по легкой атлетике якобы употребляла запрещенные препараты. Родченков подчеркнул, что на следующие четыре года его лаборатория «поменяла стратегию сокрытия».

Глава ЦРУ рассказал, что США хотят сделать с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что его ведомство обеспокоено возможной ракетной атакой со стороны КНДР в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Independent.

Помпео подчеркнул, что американское разведывательное ведомство «регулярно обсуждает угрозу со стороны Пхеньяна и северокорейского лидера Ким Чен Ына». «Наша задача — предоставить президенту Соединенных Штатов разведданные, позволяющие найти варианты, которые снизят риск разрешения конфликта не дипломатическими средствами», — отметил Помпео. Он признал, что применение силы против КНДР может привести к гибели многих людей в регионе, где проживают два ключевых союзника США — Япония и Южная Корея. Помпео добавил, что «возможно многое, когда речь идет о смещении Кима или другом способе ограничить его способность запуска ядерного оружия в США».