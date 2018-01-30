Намыливающаяся в ванной крыса ошеломила Сеть

Тридцатисекундная не очень качественная видеозапись крысы, которая, стоя на задних лапках, тщательно намыливает подмышки, за два дня собрало почти 40 миллионов просмотров.

Автор ролика, житель перуанского города Хуараса Хосе Корреа , утверждает, что увидел грызуна, когда зашел в ванную комнату, чтобы принять душ. Крыса стояла в раковине и самозабвенно намыливалась совершенно человеческими движениями.

36-летний Корреа не мог поверить своим глазам и начал снимать феноменальное животное на телефон. Примерно через полминуты крыса, которой то ли надоело, то ли она застеснялась, убежала.

Корреа думает, что ей просто захотелось хорошенько помыться. Однако эксперты называют историю с мытьем неправдоподобной, отмечая, что подобное поведение совершенно несвойственно этим грызунам.

Так что, вполне возможно, крысу кто-то специально намылил перед съемкой. А до этого специально дрессировал, чтобы она вела себя как можно более «человекоподобно».