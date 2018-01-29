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Вступившие в брак геи сбежали из России
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Вступившие в брак геи покинули Россию 

Рамблер 4 часа назад
Фото: vk.com/коллаж Газеты.Ru
Мужчины, объявившие, что их гей-брак признали в России, уехали из страны. Об этом сообщил правозащитник Игорь Кочетков в эфире телеканала «Дождь».
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По словам правозащитника, Павел Стоцко и Евгений Войцеховский приняли решение покинуть Россию из-за давления, которое стали оказывать на них правоохранительные органы.
Так, полицейские вынуждали отдать им паспорта со штампами о браке, угрожая в противном случае обвинить в неповиновении полиции. Полицейские также намекали, что не смогут защитить Стоцко и Войцеховского от посягательств гомофобно настроенных граждан.
29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта. В МВД считают, что мужчины «инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством».
Ранее мужчины заявляли, что сотрудники правоохранительных органов приходили к ним домой, долго и настойчиво стучали в дверь, а затем отключили им свет и интернет.
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