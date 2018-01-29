Вступившие в брак геи сбежали из России

Вступившие в брак геи покинули Россию

Мужчины, объявившие, что их гей-брак признали в России, уехали из страны. Об этом сообщил правозащитник Игорь Кочетков в эфире телеканала «Дождь»

Так, полицейские вынуждали отдать им паспорта со штампами о браке, угрожая в противном случае обвинить в неповиновении полиции. Полицейские также намекали, что не смогут защитить Стоцко и Войцеховского от посягательств гомофобно настроенных граждан.

29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта. В МВД считают, что мужчины «инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством».

Ранее мужчины заявляли, что сотрудники правоохранительных органов приходили к ним домой, долго и настойчиво стучали в дверь, а затем отключили им свет и интернет.