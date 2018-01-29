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Самое страшное место на планете 

Lenta.ru 7 часов назад
Рынок Акодессева считается одним из самых страшных мест на планете. Что продается на самом жутком рынке в мире — в фотогалерее «Лента.ру».
1/12  Крупнейший вуду-рынок в мире Акодессева расположен в столице государства Того Ломе. 51 процент населения страны верит в вуду, поэтому недостатка в покупателях у колдунов нет
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2/12  На Акодессеве можно купить головы, хвосты, черепа и кожу самых разных животных. В ассортименте есть части тел крокодилов, кошек, обезьян, стервятников, сов, змей и других существ
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3/12  Аккуратно вырезанные из дерева фигурки нередко встречаются на развалах рынка вуду. Колдуны используют их для создания фетишей: красят, утыкают гвоздями и, конечно, заговаривают
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4/12  Магические амулеты «Джуджу» обычно делают из частей тела животных. «Вуду не только дает — он и забирает что-то у человека. Но этого иногда не видно. Даст тебе здоровье, но убьет твоего брата, так бывает», — так описал один из местных жителей темные ритуалы востоковеду Кириллу Бабаеву во время его экспедиции по Западной Африке
Фото:
5/12  С помощью собачьих голов колдуны вуду лечат самые разные заболевания: от болей в спине и геморроя до малярии
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6/12  Рынок Акадессева размером примерно с половину футбольного поля: в центре расположились развалы, а по краям небольшие магазинчики. Святилища вуду можно встретить не только на рынке, но и по всему городу
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7/12  «Было невероятно жарко, солнце пекло, и на нем сушились птицы, змеи, кожи, части тел животных в красно-серой пыли. В воздухе стоял запах гниения», — рассказала фотограф Кристина Цзубик, побывавшая на Акодесеве в сентябре 2016 года
Фото:
8/12  Жрецы вуду пользуются огромным авторитетом у местных жителей. Жрецов называют унган, а жриц — мамбо. Считается, что им подвластна белая магия, с помощью которой они противостоят злым чарам и защищают от них подопечных
Фото:
9/12  Местные считают, что товары на рынке обладают магической силой, и ходят на Акодессеву как в аптеку или в больницу. Они ищут в сушеных головах исцеление и защиту от бед
Фото:
10/12  Для создания самых сильных фетишей используются части человеческих тел. Ходят слухи, что на рынке можно купить и это — якобы торговцы берут их с близлежащего кладбища
Фото:
11/12  В культе вуду есть место и жертвоприношениям — их принимают духи лоа. Есть несколько семей духов, каждая из них отвечает за помощь в своей сфере, будь то смерть, рождение или сексуальная жизнь
Фото:
12/12  Местные жители приходят на рынок не только ради покупок, но и чтобы посоветоваться с колдунами и жрецами вуду по серьезным вопросам. Если даже знаменитые футболисты уровня Ромелу Лукаку не могут решиться продлить контракт с клубом, не проконсультировавшись со жрецами, что уж говорить о простых африканцах
Фото:
Рынок Акодессева считается одним из самых страшных мест на планете. И это неудивительно — на нем продается все, что необходимо для темных ритуалов вуду. Собачьи головы, змеиные выползки и коровьи черепа — это лишь малая часть ассортимента рынка. Туристы приходят туда поглядеть на диковинки, а местные жители — найти лекарство и выслушать совет жреца. «Лента.ру» посмотрела на фотографии жутких товаров и ужаснулась.
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