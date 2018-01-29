Самое страшное место на планете 

1/12 Крупнейший вуду-рынок в мире Акодессева расположен в столице государства Того Ломе. 51 процент населения страны верит в вуду, поэтому недостатка в покупателях у колдунов нет Фото: Stanislav Beloglazov / Shutterstock

2/12 На Акодессеве можно купить головы, хвосты, черепа и кожу самых разных животных. В ассортименте есть части тел крокодилов, кошек, обезьян, стервятников, сов, змей и других существ Фото: Stanislav Beloglazov / Shutterstock

3/12 Аккуратно вырезанные из дерева фигурки нередко встречаются на развалах рынка вуду. Колдуны используют их для создания фетишей: красят, утыкают гвоздями и, конечно, заговаривают Фото: Christina Czybik / Barcroft Imag / ТАСС

4/12 Магические амулеты «Джуджу» обычно делают из частей тела животных. «Вуду не только дает — он и забирает что-то у человека. Но этого иногда не видно. Даст тебе здоровье, но убьет твоего брата, так бывает», — так описал один из местных жителей темные ритуалы востоковеду Кириллу Бабаеву во время его экспедиции по Западной Африке Фото: Robert Harding / Godong / Diomedia

5/12 С помощью собачьих голов колдуны вуду лечат самые разные заболевания: от болей в спине и геморроя до малярии Фото: Zuma / ТАСС

6/12 Рынок Акадессева размером примерно с половину футбольного поля: в центре расположились развалы, а по краям небольшие магазинчики. Святилища вуду можно встретить не только на рынке, но и по всему городу Фото: UIG Education / Godong / Diomedia

7/12 «Было невероятно жарко, солнце пекло, и на нем сушились птицы, змеи, кожи, части тел животных в красно-серой пыли. В воздухе стоял запах гниения», — рассказала фотограф Кристина Цзубик, побывавшая на Акодесеве в сентябре 2016 года Фото: Christina Czybik / Barcroft Image / ТАСС

8/12 Жрецы вуду пользуются огромным авторитетом у местных жителей. Жрецов называют унган, а жриц — мамбо. Считается, что им подвластна белая магия, с помощью которой они противостоят злым чарам и защищают от них подопечных Фото: UIG Education / Godong / Diomedia

9/12 Местные считают, что товары на рынке обладают магической силой, и ходят на Акодессеву как в аптеку или в больницу. Они ищут в сушеных головах исцеление и защиту от бед Фото: Anadolu Agency / Getty Images

10/12 Для создания самых сильных фетишей используются части человеческих тел. Ходят слухи, что на рынке можно купить и это — якобы торговцы берут их с близлежащего кладбища Фото: BSIP / Diomedia

11/12 В культе вуду есть место и жертвоприношениям — их принимают духи лоа. Есть несколько семей духов, каждая из них отвечает за помощь в своей сфере, будь то смерть, рождение или сексуальная жизнь Фото: UIG Education / Godong / Diomedia