«Не успешная и не провальная». Как прошла акция Навального

Не провальная и не успешная. Политологи оценили акцию сторонников Навального

В столице поддержать Навального, по официальным данным, вышли около тысячи человек. Неофициально сообщалось о двух тысячах. Как очевидец, я охотнее соглашусь со второй оценкой. Людей, возможно, было даже немного больше, но не сильно. С 14 часов они начали собираться на Пушкинской площади. Затем часть митингующих начала гулять по Тверской.

Полицейские не препятствовали ни передвижению, ни скандированию лозунгов, ни демонстрации транспарантов. Единственное, правоохранители отогнали протестующих с постамента памятника Пушкину, ну, и задержали самого Навального и нескольких его сторонников. В остальном все было очень миролюбиво. К слову, с обеих сторон. У многих оппозиционеров в руках были цветы. Они дарили их полицейским, те вежливо отказывались принимать подарок:

— Я просто хотел сказать, что очень надеюсь, что сегодняшний день для вас пройдет спокойно, без эксцессов. Я понимаю, что несанкционированно. Я надеюсь, что люди разойдутся спокойно, и что у вас день хороший.

— Так и будет, конечно. Мы тоже надеемся.

— Вот я в любом случае оставлю цветок здесь, удачного дня. — Спасибо.

По составу подавляющее большинство — молодежь. Причем если раньше средний возраст участников составлял от 17 до 22 лет, то теперь, кажется, на митинг пришли юноши и девушки еще моложе:

— Нас сегодня сюда привело желание отстоять наше право на свободные выборы, наверное, которые прописаны в Конституции все-таки. А Конституция — это главный закон, правила, по которым живет страна.

— Скажите, пожалуйста, а вам уже удавалось участвовать в выборах или в силу возраста пока нет?

— В силу возраста еще нет, но уже надо отстаивать свою гражданскую позицию, потому что нам дольше всех жить в этой стране. И скоро нам все равно придется голосовать.

— Сколько вам лет, если не секрет?

— Мне 15. ​

Опрошенные Business FM политологи оценили акцию так: и не провальная, и не успешная. Случилось то, чего от нее и ожидали.

«Навальный не вышел за пределы того узкого круга своих почитателей, который у него сформировался еще год назад. База его поддержки не расширилась, и Навальный продемонстрировал, что в целом пока он в рамках президентской кампании не игрок. Может быть, ситуация изменится к марту, потому что в марте уровень недовольства населения возрастает, уровень лояльности власти падает, но для этого все равно необходимо искать какие-то новые прорывные идеи, а складывается впечатление, что Навальный не столько не может искать такие идеи, а просто не хочет».

Акцию протеста в Москве активно освещали иностранные журналисты. На сайтах ВВС и CNN вечером в воскресенье тема висела на первых страницах. На ВВС показали момент задержания Навального, видео того, как сотрудник полиции пришли в офис ФБК и несколько кадров с митинга в Петербурге. На сайте CNN опубликовали небольшое интервью с Навальным и коротко рассказали о событиях на Тверской, дав официальную оценку численности акции от МВД . Фото, выбранные CNN для иллюстрирования, московского митинга смотрелись масштабно, однако под снимками было написано «сотни демонстрантов».

Несанкционированная акция в центре Санкт-Петербурга, по данным регионального ГУ МВД, собрала полторы тысячи человек.