Названы способы провалить любое собеседование

В сети назвали верные способы провалить любое собеседование

В Twitter вспомнили случаи, когда одна сказанная фраза на собеседовании склонила работодателя отказать соискателю в работе. Пользователи публикуют свои истории под хештегом #IBlewTheInterviewWhen («Я провалил собеседование, когда…»).

«Я провалил собеседование, когда они спросили меня, где я вижу себя через пять лет, и я сказал "надеюсь, что не на этой свалке"», — пишет Seth. Микроблогер Steve Oh вспоминает, как его подвела излишняя вежливость:«Я сделал реверанс. По-видимому, это произвело негативное впечатление на парня».

«Когда они спросили об "Истории работы" (Work history), и я подумал, что они сказали: "Работай, мистер" (Work it, mister)».

«Я повторил сцену прослушивания из фильма «Танец-вспышка». Интервьюеры из Goldman Sachs не были впечатлены», — в шутку сетует Йохан Хулаими (Johan Hulaimi). Бен Рипли сказал, что не прошел собеседование, когда на просьбу описать себя одним словом ответил: «Противоречивый».

«Я провалил интервью, когда не смогла придумать ни одной причины, по которым они должны меня нанять», — признается Хиллари Миллер (Hillary Miller). «Я спросил: "нужно ли мне надевать штаны на работу?"».

Иногда судьба собеседования определяется еще до его начала. «Я украла парковочное место у интервьюера прямо перед тем, как оно началось», — вспоминает один из пользователей. «Я провалил собеседование, когда ударил машину боссов на автостоянке после интервью», — жалуется другой.

Всего с хештегом #IBlewTheInterviewWhen опубликованы сотни забавных и абсурдных историй о неудачах на собеседовании. Ранее в январе в сети перечислили «самые дурацкие» поводы, которые приводили к разладу в отношениях.