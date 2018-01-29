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Названы способы провалить любое собеседование
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В сети назвали верные способы провалить любое собеседование 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Артем Житенев / РИА Новости
В Twitter вспомнили случаи, когда одна сказанная фраза на собеседовании склонила работодателя отказать соискателю в работе. Пользователи публикуют свои истории под хештегом #IBlewTheInterviewWhen («Я провалил собеседование, когда…»).
Микроблогер Steve Oh вспоминает, как его подвела излишняя вежливость:«Я сделал реверанс. По-видимому, это произвело негативное впечатление на парня».
«Я провалил собеседование, когда они спросили меня, где я вижу себя через пять лет, и я сказал "надеюсь, что не на этой свалке"», — пишет Seth.
«Когда они спросили об "Истории работы" (Work history), и я подумал, что они сказали: "Работай, мистер" (Work it, mister)».
Бен Рипли сказал, что не прошел собеседование, когда на просьбу описать себя одним словом ответил: «Противоречивый».
«Я повторил сцену прослушивания из фильма «Танец-вспышка». Интервьюеры из Goldman Sachs не были впечатлены», — в шутку сетует Йохан Хулаими (Johan Hulaimi).
«Я спросил: "нужно ли мне надевать штаны на работу?"».
«Я провалил интервью, когда не смогла придумать ни одной причины, по которым они должны меня нанять», — признается Хиллари Миллер (Hillary Miller).
Иногда судьба собеседования определяется еще до его начала. «Я украла парковочное место у интервьюера прямо перед тем, как оно началось», — вспоминает один из пользователей. «Я провалил собеседование, когда ударил машину боссов на автостоянке после интервью», — жалуется другой.
Всего с хештегом #IBlewTheInterviewWhen опубликованы сотни забавных и абсурдных историй о неудачах на собеседовании. Ранее в январе в сети перечислили «самые дурацкие» поводы, которые приводили к разладу в отношениях.
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