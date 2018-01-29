Туроператоры не смогли продать экскурсии на пуск с Восточного

Туроператоры не смогли продать экскурсии на третий пуск с Восточного

Экскурсии на смотровую площадку для наблюдения за третьим пуском с космодрома Восточный оказались не востребованы из-за слишком высокой цены, рассказали РИА Новости специалисты турагентств Приамурья и Хабаровска.

Так, взрослый билет на специально оборудованную площадку в четырех километрах от стартового стола стоит 9,5 тысячи рублей, детский — около 4 тысяч рублей.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и 4, а также девять космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

Дорогостоящий восторг

"Мы вывозили 27 человек, школьники были в восторге, стоимость на одного ребенка была около 4 тысяч рублей. На третий пуск у нас была заявка на большую группу — 50 взрослых, но отказались, посчитали, что очень дорого — 9,5 тысячи рублей с одного взрослого", — объяснила Потанина. В ноябре 2017 года за пуском "Союз-2.1б" с расстояния в четыре километра наблюдали школьники из поселка Талакан Амурской области, как рассказала РИА Новости директор по туризму туристической фирмы "Спутник" Наталья Потанина, на детей поездка произвела огромное впечатление.

"Мы хотим обратиться в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), чтобы была пересмотрена ценовая политика для туристов, чтобы 2-3 тысячи стоила экскурсия на человека", — добавила представитель "Спутника". По словам собеседницы агентства, не приедут на смотровую площадку и дети из Хабаровска и Биробиджана, хотя изначально интерес у групп был.

Хабаровск не смог собрать группу

"До станции Ледяная в Амурскую область группа прибыла бы поездом, затем обед и на автобусе на смотровую площадку. В группе до 17 детей поездка бы обошлась в 5,2 тысячи рублей на человека, в группе от 42 до 48 человек — 4,9 тысячи рублей на одного, плюс стоимость железнодорожных билетов", — описала маршрут из Хабаровска менеджер компании "Акфа тур" Анастасия Разговорова. Туристическая компания "Акфа тур" из Хабаровска предлагала детские туры на смотровую площадку, но здесь также не смогли набрать группу, чтобы поездка состоялась, нужно было минимум десять человек.

"Первое февраля — это четверг, будний день, что тоже проблематично для школьников, которые должны быть на занятиях", — назвали еще один фактор в "Акфа тур". В Хабаровске отсутствие "космических" туристов связывают не только с высокой стоимостью поездки, но и с тем, что сроки подачи заявки было весьма ограничено — до 20 февраля — много времени уходит на оформление пропусков.

Популярный космический музей

Первого февраля агентство "Спутник" все же организует экскурсию для детей из Благовещенска, но наблюдать за пуском они не будут. По словам Потаниной, 25 человек посетят музей космодрома Восточный и побывают в наукограде Циолковский.

"Будет три больших экскурсии для школьников из Благовещенска 1 февраля, музей наш очень популярен. В ноябре после второго старта у нас были специалисты из Германии, Канады, других стран, которые принимали участие в пуске. Теперь в экспозицию добавилась фотография российского метеоспутника "Метеор-М", — сказала Астапенко. Как рассказала РИА Новости лектор-экскурсовод музея Ольга Астапенко, на 1 февраля все расписано, начиная с 8 часов утра.

По словам собеседницы агентства, одна из групп благовещенских школьников перед посещением музея будет наблюдать пуск с федеральной трассы "Амур", где возле придорожных кафе будут оборудованы бесплатные смотровые площадки.

"Для зрителей пуска будет организована отдельная комната с бесплатным горячим чаем, печеньем и конфетами", — рассказал РИА Новости директор кафе "Меркурий" Виталий Макаренко. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья, всего возле придорожных кафе на трассе оборудуют три смотровые площадки для зрителей, ближайшей точкой (расстояние до стартового стола 22 километра) станет кафе "Меркурий", здесь предусмотрена асфальтированная стоянка для 150-200 автомобилей.

Еще две точки для зрителей на трассе — кафе "Русь" в 29 километрах от стартового стола космодрома и кафе "Оазис" — в 40 километрах от старта.

Как ранее сообщил РИА Новости глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин , третий пуск с космодрома "Восточный" запланирован на 5 часов 7 минут 18 секунд по московскому времени.