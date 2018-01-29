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В США выявили «заразность» ожирения
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В США выявили «заразность» ожирения 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Врачи из Университета Южной Калифорнии установили, что у ожирения есть признаки "заразности". Так, люди, в окружении которых много знакомых с лишним весом, находятся в группе риска, передает ТВ Центр.
Медики изучили данные более чем тысячи подростков, которые жили вместе с тучными родителями — служащими военных баз США. Выяснилось, что члены семей имели избыточный вес с большей вероятностью, если один из них работал на базе с более высоким уровнем ожирения среди служащих.
Таким образом, специалисты нашли связь между социальной средой и уровнем ожирения среди ее обитателей. Исследователи отмечают, что неотъемлемым фактором развития ожирения являются отношения между членами семьи и привычки питания.
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