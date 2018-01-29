Ещё
Российский пианист получил «Грэмми»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский пианист Трифонов получил «Грэмми» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Rudi Gigler imago stock&people / Globallookpress
В Нью-Йорке в воскресенье вручили награды «Грэмми», одна из которых досталась россиянину Даниилу Трифонову.
Российский пианист Даниил Трифонов получил престижную американскую музыкальную награду «Грэмми» в категории «Лучшее инструментальное соло», сообщила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.
26-летний музыкант обошел семерых конкурентов из США, Великобритании, Швеции и Германии, представив цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа, записанный и изданный в виде альбома.
В возрасте 20 лет Трифонов был номинирован сразу на три престижных конкурса: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве. На каждом из них он получил наивысшую награду.
В категории «лучший классический сольный альбом» был посмертно номинирован скончавшийся от рака оперный певец Дмитрий Хворостовский за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный совместно с дирижером Константином Орбеляном. Но награда ему не досталась. Она ушла канадской оперной певице Барбара Ханниган.
ТК «Звезда»: последние новости
Умер известный журналист-международник Борис Туманов Скидки на Nutella привели к массовым дракам во французских магазинах: видео В правительстве РФ упростили использование материнского капитала
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австралия сделала выводы о «военной угрозе» от РФ48
Джигарханян сделал скандальное заявление659
Ведущий Первого канала попросил о помощи71
Литовский мститель лично покарал высокопоставленных педофилов110
«Отдыхает, и совесть не покусывает»: поклонники осудили Ардову35
Видео
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:19
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым
Политика Конфликты
01:56
Путин рассказал о полете на «Белом лебеде»
Политика
00:30
Кличко оклеветал Starbucks
Украина В мире
00:22
«Пока дорожники отдыхают»: золотая молодежь отожгла в Москве
Происшествия
06:53
«Жуткая травля». Шурыгина рассказала о ненависти к ней
Шоу-бизнес
00:41
Валерия получила удар от Садальского
Шоу-бизнес
00:43
Мария Саакян умерла в 37 лет
Происшествия В мире
00:00
Россияне хотят наказать танцующих курсантов
Общество
01:46
Собчак устроила одиночный пикет в Грозном
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение