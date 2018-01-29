Российский пианист получил «Грэмми»

В Нью-Йорке в воскресенье вручили награды «Грэмми», одна из которых досталась россиянину Даниилу Трифонову.
Российский пианист Даниил Трифонов получил престижную американскую музыкальную награду «Грэмми» в категории «Лучшее инструментальное соло», сообщила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.
26-летний музыкант обошел семерых конкурентов из США, Великобритании, Швеции и Германии, представив цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа, записанный и изданный в виде альбома.
В возрасте 20 лет Трифонов был номинирован сразу на три престижных конкурса: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве. На каждом из них он получил наивысшую награду.
В категории «лучший классический сольный альбом» был посмертно номинирован скончавшийся от рака оперный певец Дмитрий Хворостовский за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный совместно с дирижером Константином Орбеляном. Но награда ему не досталась. Она ушла канадской оперной певице Барбара Ханниган.