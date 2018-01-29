Российский пианист получил «Грэмми»

Российский пианист Трифонов получил «Грэмми»

В Нью-Йорке в воскресенье вручили награды «Грэмми», одна из которых досталась россиянину Даниилу Трифонову

Российский пианист Даниил Трифонов получил престижную американскую музыкальную награду «Грэмми» в категории «Лучшее инструментальное соло», сообщила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

26-летний музыкант обошел семерых конкурентов из США, Великобритании, Швеции и Германии, представив цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа , записанный и изданный в виде альбома.

В возрасте 20 лет Трифонов был номинирован сразу на три престижных конкурса: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве. На каждом из них он получил наивысшую награду.