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Таможня стала отслеживать покупки россиян
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СМИ: таможня стала отслеживать покупки россиян за рубежом 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Таможня стала оперативно узнавать о покупках россиян за рубежом, и усилила контроль над провозом товаров в Россию, сообщают "Ведомости".
Как сообщил изданию сотрудник правоохранительных органов, информацию о дорогих покупках таможенники получают через систему Tax Free и от зарубежных правоохранителей. Оба канала информации заработали в ноябре-декабре 2017 года. По словам источника газеты, с декабря 2017 года было пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.
Отмечается, что без пошлины в Россию можно ввезти вещи общей стоимостью до €10 тыс. Если общая стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину 30%. При нарушении этого правила может грозить штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.
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