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«Вышиванка померещилась»: журналистка об инциденте с Порошенко
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«Вышиванка померещилась»: журналистка разъяснила инцидент с Порошенко 

Ридус 3 часа назад
Журналистка телеканала «Россия 24» Наиля Аскер-заде, которой президент Украины Петр Порошенко предложил снять вышиванку и запретил говорить по-русски на форуме в Давосе, прокомментировала произошедший инцидент.
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Она уточнила, что на брифинге была одета вовсе не в вышиванку, а в платье с разноцветным растительным орнаментом на груди не украинского производства. В подтверждение этому Аскер-заде выложила в Instagram фото, на котором она одета в «ту самую „украинская вышиванку“».
«Так что вышиванка, как и российские войска в Донбассе, Порошенко просто померещились», — приводит ФАН слова журналистки, сказанные ей в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Как ранее сообщал «Ридус», корреспондентка поинтересовалась у украинского лидера, зачем он принял закон о войне. Грубо отшив журналистку и приняв ее наряд за вышиванку, Порошенко заявил, что будет общаться только с теми, кто обращается к нему на украинском языке.
Она объяснила, что не говорит по-украински, и парировала тем, что политик «прекрасно понимает русский язык» и напомнила, что половину своей речи на инаугурации он произнес на языке «страны-агрессора».
Однако же украинские СМИ поспешили окрестить Аскер-заде «рупором кремлевской пропаганды» и заявили о «провокации российской прессы».
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