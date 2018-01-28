«Вышиванка померещилась»: журналистка об инциденте с Порошенко

«Вышиванка померещилась»: журналистка разъяснила инцидент с Порошенко

Журналистка телеканала «Россия 24» Наиля Аскер-заде, которой президент Украины Петр Порошенко предложил снять вышиванку и запретил говорить по-русски на форуме в Давосе, прокомментировала произошедший инцидент.

Она уточнила, что на брифинге была одета вовсе не в вышиванку, а в платье с разноцветным растительным орнаментом на груди не украинского производства. В подтверждение этому Аскер-заде выложила в Instagram фото, на котором она одета в «ту самую „украинская вышиванку“».

Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Янв 27, 2018 at 7:10 PST «Так что вышиванка, как и российские войска в Донбассе, Порошенко просто померещились», — приводит ФАН слова журналистки, сказанные ей в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как ранее сообщал «Ридус», корреспондентка поинтересовалась у украинского лидера, зачем он принял закон о войне. Грубо отшив журналистку и приняв ее наряд за вышиванку, Порошенко заявил, что будет общаться только с теми, кто обращается к нему на украинском языке.

Она объяснила, что не говорит по-украински, и парировала тем, что политик «прекрасно понимает русский язык» и напомнила, что половину своей речи на инаугурации он произнес на языке «страны-агрессора».

Однако же украинские СМИ поспешили окрестить Аскер-заде «рупором кремлевской пропаганды» и заявили о «провокации российской прессы».