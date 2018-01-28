Акции сторонников Навального прошли в российских городах

Акции сторонников Навального: самые масштабные задержания — в Уфе

Большинство мероприятий, которые проходят в регионах, согласованы с местными властями. Несмотря на это, численность участников оказалась небольшой

Акции сторонников Навального проходят сегодня во многих российских городах. Большинство мероприятий согласовано. Но численность митингующих, даже там, где местные власти одобрили проведение, оказалась небольшой: от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и задержанные.

В Барнауле акция была согласована мэрией. Организаторы ожидали до 3 тысяч участников, но, по данным регионального МВД, пришли порядка 150-ти. Проход к месту проведения был оборудован рамками металлоискателя. Мероприятие на морозе в 30 градусов прошло без нарушений. В Иркутске под митинг сторонников Навального власти города выделили площадку в спальном районе города. Пришли около 200 человек. Организаторы говорят, что полиция задержала волонтера, который доставлял к месту проведения акции большой баннер. Других происшествий не было. Все спокойно было в Новосибирске и Хабаровске. В Томске после несанкционированного шествия задержали главу местного штаба и четырех активистов.

Самые масштабные задержания — в Уфе. Задержанных во время несогласованной акции — два автобуса, в одном из которых 28 человек, сообщает «Эхо Москвы Уфа». В Кемерово за неразрешённый пикет в полицию доставили около 20 человек.