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Акции сторонников Навального прошли в российских городах
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Акции сторонников Навального: самые масштабные задержания — в Уфе 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Большинство мероприятий, которые проходят в регионах, согласованы с местными властями. Несмотря на это, численность участников оказалась небольшой
Акции сторонников Навального проходят сегодня во многих российских городах. Большинство мероприятий согласовано. Но численность митингующих, даже там, где местные власти одобрили проведение, оказалась небольшой: от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и задержанные.
>> В Москве задержан Навальный
В Барнауле акция была согласована мэрией. Организаторы ожидали до 3 тысяч участников, но, по данным регионального МВД, пришли порядка 150-ти. Проход к месту проведения был оборудован рамками металлоискателя. Мероприятие на морозе в 30 градусов прошло без нарушений. В Иркутске под митинг сторонников Навального власти города выделили площадку в спальном районе города. Пришли около 200 человек. Организаторы говорят, что полиция задержала волонтера, который доставлял к месту проведения акции большой баннер. Других происшествий не было. Все спокойно было в Новосибирске и Хабаровске. В Томске после несанкционированного шествия задержали главу местного штаба и четырех активистов.
Самые масштабные задержания — в Уфе. Задержанных во время несогласованной акции — два автобуса, в одном из которых 28 человек, сообщает «Эхо Москвы Уфа». В Кемерово за неразрешённый пикет в полицию доставили около 20 человек.
В Петербурге акция сторонников Навального, которая также не согласована, началась недавно. Пока задержаний там нет — Нацгвардия пытается оттеснить митингующих на тротуары. В Москве ранее задержали Алексея Навального, когда тот приехал на Тверскую. Он попросил молодых людей «не отбивать его у полиции». Навального доставили в ОВД «Якиманка». По данным ресурса «ОВД-Инфо», всего, к 15 часам в Москве задержаны не менее 15 человек, всего по России — около 180.
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