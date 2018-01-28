Женщина родила ребенка для умершей подруги

Женщина выносила ребенка для умершей подруги

Жительницы Новой Зеландии Бек Арена и Джес дружили со времени учёбы в начальной школе, пишет Mirror. Но в прошлом году они стали ближе, чем они когда-либо — Джес согласился стать суррогатной матерью для ребенка подруги, сообщает Mirror.

Из-за муковисцидоза (кистозный фиброз) Бек не могла стать матерью. У самой Джес уже было двое детей, и после свадьбы подруги Джес согласилась помочь обрести счастье материнства. В этом решении Джес поддержал ее муж — Джереми.

«Мы с Бек даже не могли подобрать слов, чтобы передать, насколько мы были счастливы и благодарны нашим друзьям Джес, Джереми и их детям за то, что они согласились помочь нам», — делился муж Бек — Гарет.

Это очень сблизило две семейные пары.

Однако в сентябре состояние Бек резко ухудшилось и она умерла. Тогда Джесс была на пятом месяце беременности. Мальчик родился 20 января 2018 года. Его отец оказался в довольно сложном положении. Теперь ему предстоит растить малыша в одиночестве.