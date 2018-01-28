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Женщина назвала необычное требование за «мгновенный развод»
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Жительница Индии потребовала у бывшего мужа мотоцикл за «мгновенный развод» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Narinder Nanu
Двадцатилетняя жительница индийского города Бхиванди (штат Махараштра) подала иск против бывшего мужа за то, что тот прибег к запрещенной с недавнего времени в стране практике мусульманского развода через "тройной талак", пишет в воскресенье газета Hindustan Times.
Согласно ее данным, оскорбленная женщина требует назначить ей компенсацию в размере 50 тысяч рупий (около 780 долларов) или нового мотоцикла.
Газета сообщает, что пострадавшая вышла замуж в 2016 году, однако спустя полгода после начала семейной жизни получила от супруга письмо, котором он, в соответствии с мусульманской традицией, путем трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") расторг с ней брак без каких-либо формальных процедур.
Пытаясь добиться справедливости, женщина обратилась в полицию, а впоследствии подала иск в суд. Однако в своих претензиях к бывшему мужу за незаконный развод она не ограничилась — потерпевшая утверждает, что неоднократно подвергалась "самому дурному отношению" с его стороны за время супружеской жизни, а также "пыткам" со стороны его родственников. По данным издания, в ближайшее время бывший супруг и члены его семьи будут вызваны в полицию.
"Тройной талак" был признан незаконным по решению Верховного суда Индии в августе прошлого года. Такое решение было принято в связи с тем, что практика "мгновенного развода" противоречит главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие граждан.
Во многих исламских странах "тройной талак" также запрещен, а местные богословы ставят под сомнение допустимость "мгновенного развода". Тем не менее, до недавнего времени мусульмане Индии активно использовали эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе через SMS или при помощи любого другого мобильного сервиса.
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