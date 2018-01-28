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«Хотели сделать овощем». Петербуржец пожаловался на врачей
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«Хотели сделать овощем». Петербуржец пожаловался на врачей 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Родственники жителя Санкт-Петербурга Андрея Силинского искали его целый месяц и нашли в 1-й нейрохирургии в Елизаветинской больнице в состоянии крайнего истощения — он похудел на 30 килограмм, сообщает 78.ru.
Его двоюродный брат Антон Минкевич утверждает, что Силинскому не давали позвонить родным, связаться с близкими ему удалось только через соседей по палате.
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В больнице мужчина оказался после несчастного случая — 14 декабря, выходя из маршрутки, он упал, сломал ключицу и получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
Родственники обнаружили Силинского на 7 этаже в 5 палате 1-й нейрохирургии в беспомощном состоянии. Он был привязан к кровати. Он с трудом разговаривал и сообщил, что его принудительно кололи.
По его словам, врачи сочли, что он ведет себя слишком буйно. Силинский считает, что врачи намеренно хотели довести его до «овощного» состояния.
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