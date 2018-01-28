«Хотели сделать овощем». Петербуржец пожаловался на врачей

Родственники жителя Санкт-Петербурга Андрея Силинского искали его целый месяц и нашли в 1-й нейрохирургии в Елизаветинской больнице в состоянии крайнего истощения — он похудел на 30 килограмм, сообщает 78.ru.

Его двоюродный брат Антон Минкевич утверждает, что Силинскому не давали позвонить родным, связаться с близкими ему удалось только через соседей по палате.

соцсети

В больнице мужчина оказался после несчастного случая — 14 декабря, выходя из маршрутки, он упал, сломал ключицу и получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Родственники обнаружили Силинского на 7 этаже в 5 палате 1-й нейрохирургии в беспомощном состоянии. Он был привязан к кровати. Он с трудом разговаривал и сообщил, что его принудительно кололи.

По его словам, врачи сочли, что он ведет себя слишком буйно. Силинский считает, что врачи намеренно хотели довести его до «овощного» состояния.