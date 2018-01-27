На вступивших в брак геев завели дело

Вступившие в брак геи рассказали об угрозах

«Мне пишут в личку с предложением «отрезать голову», звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня «угомонить», чтобы ее не уволили. Ужасно такое говорить, но это — ожидаемая и «естественная» реакция. В России, где сегодня столько говорят о «норме», угрозы убийством, произвол полиции, шантаж и подстрекательство стали нормой», — написал он.

Россияне поженились в Копенгаген 4 января. В Москве они сдали документы в многофункциональный центр услуг, где им поставили штамп на странице семейного положения. Скандал разразился после того, как об этом стало известно широкой общественности.

В итоге на Стоцко и Войцеховского завели дело об административном правонарушении по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности».