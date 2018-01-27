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На вступивших в брак геев завели дело
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Вступившие в брак геи рассказали об угрозах 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Россиянин Павел Стоцко, который вступил в Дании в однополый брак с соотечественником Евгением Войцеховским, заявил о том, что им угрожают. Об этом Стоцко написал в своём аккаунте в Фейсбуке.
>> В России брак геев признали недействительным
«Мне пишут в личку с предложением «отрезать голову», звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня «угомонить», чтобы ее не уволили. Ужасно такое говорить, но это — ожидаемая и «естественная» реакция. В России, где сегодня столько говорят о «норме», угрозы убийством, произвол полиции, шантаж и подстрекательство стали нормой», — написал он.
Россияне поженились в Копенгаген 4 января. В Москве они сдали документы в многофункциональный центр услуг, где им поставили штамп на странице семейного положения. Скандал разразился после того, как об этом стало известно широкой общественности.
В итоге на Стоцко и Войцеховского завели дело об административном правонарушении по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности».
«В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке», — говорится в сообщении МВД России.
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