Ещё
Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах 

Рамблер 4 часа назад
Курсанты из Калининграда сняли вторую часть видео под песню Saticfaction. На видео они танцуют на улице в трусах и фуражках, из иномарки выходит вереница девушек, которые тоже совершают активные телодвижения. Снимки со съемок нового ролика, который стал частью флешмоба в поддержку курсантов из Ульяновска, они выложили в Сети.
Вторую часть они обещают выложить, если видео наберет 5000 просмотров. «Надеюсь эта часть вызовет меньше негатива, потому что она должна понравиться и мальчикам и девочкам», — сообщается в Instagram.
В середине января студенты Ульяновского института гражданской авиации выложи в Сети видео под песню Satisfaction, после этого руководство вуза решило их отчислить, но прокуратура сочла такое решение необоснованным.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу197
В Крыму высмеяли планы Киева113
Опубликовано видео с пропавшего российского судна50
В Сети высмеяли новый украинский броневик174
В Финляндии испугались за будущее России379
Видео
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
01:01
ФБР опубликовало документы о смерти Лесина
Происшествия
00:49
Опубликовано видео с пропавшего российского судна
Происшествия
01:54
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день
Новости Москвы
00:59
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу
Политика
01:19
В Крыму высмеяли планы Киева
Политика
00:59
Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах
Общество
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
01:54
Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Шоу-бизнес Другое
01:47
Не надо удивляться. Аваков о «дорожной полиции Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение