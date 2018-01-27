Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах

Курсанты из Калининграда сняли вторую часть видео под песню Saticfaction. На видео они танцуют на улице в трусах и фуражках, из иномарки выходит вереница девушек, которые тоже совершают активные телодвижения. Снимки со съемок нового ролика, который стал частью флешмоба в поддержку курсантов из Ульяновска, они выложили в Сети.

Вторую часть они обещают выложить, если видео наберет 5000 просмотров. «Надеюсь эта часть вызовет меньше негатива, потому что она должна понравиться и мальчикам и девочкам», — сообщается в Instagram.