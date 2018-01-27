Правительство упростило использование маткапитала

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Правительство упростило использование материнского капитала 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кабмин РФ упростил использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в субботу.
"Внесены изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", которыми предусмотрено направление материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Для этого в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) ребенка-инвалида должны быть рекомендации по приобретению и использованию таких товаров (услуг) (за исключением тех, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета)", — говорится в документе.
Отмечается, что для внесения этих изменений в выданную ранее ИПРА ребенку-инвалиду необходимо оформление нового направления на медико-социальную экспертизу. Подписанным постановлением в правила признания лица инвалидом внесены изменения, которыми предусматривается упрощенный порядок замены ИПРА ребенка-инвалида на новую с включением в нее таких рекомендаций без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу. Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вноситься в ИПРА ребенка-инвалида на основании справки, выданной медицинской организацией.
Как следует из документа, принятое решение позволит усовершенствовать механизм использования гражданами средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и упростить порядок получения ребенком-инвалидом новой ИПРА.
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