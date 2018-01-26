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МВД проверит брак мужчин в Москве
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МВД проведет проверку из-за штампа о браке в паспортах двух мужчин 

РИА Новости 12 часов назад
МВД проведет проверку по факту проставления штампа о регистрации брака между двумя россиянами мужского пола, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она отметила, что сотрудница, допустившая нарушение, будет уволена, как и ее непосредственный руководитель. Удостоверения личности мужчин при этом аннулируются.
Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.
Юридическая сторона вопроса
В то же время в МФЦ заявили, что, что центр не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС. "Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется", — подчеркнули в пресс-службе МФЦ.
О необходимости регистрации брака в ЗАГСе напомнила и прокуратура Москвы. "Согласно законодательству РФ, брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста", — отметили в ведомстве.
Однако адвокат Алексей Синицин пояснил, что мужчины, зарегистрировавшие брак в Копенгагене и получившие штампы в паспорта в Москве, воспользовались лазейкой в Семейном кодексе. "Браки между гражданами Российской Федерации, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации", — напомнил он. При этом в статье 158 кодекса подчеркивается, что союзы признаются действительными, если нет указанных в статье 14 СК России препятствий к этому.
Одинаковый пол вступающих в брак не указан в числе таких препятствий.
Поле для дискуссий
В СПЧ вопрос о возможности изменения семейного кодекса по части признания однополых браков считают дискуссионным. Как сказала РИА Новости член президентского совета Ирина Киркора, сейчас законодательство предусматривает возможность признания таких союзов, заключенных россиянами в других странах, но зарегистрировать такой брак в России невозможно
Киркора напомнила, что в законодательстве отражено понятие брака — это союз между мужчиной и женщиной, высказавшими свое добровольное согласие. Соответственно, по российскому законодательству, нет возможности зарегистрировать однополый брак, пояснила член СПЧ. В этой конкретной ситуации речь идет не о регистрации, а, скорее, о признании брака, считает собеседница агентства.
При этом она отметила, что в силу статьи 158 и статьи 14 Семейного кодекса, юридически можно признать однополый брак, зарегистрированный в другом государстве.
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