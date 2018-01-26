МВД проверит брак мужчин в Москве

МВД проведет проверку из-за штампа о браке в паспортах двух мужчин

Она отметила, что сотрудница, допустившая нарушение, будет уволена, как и ее непосредственный руководитель. Удостоверения личности мужчин при этом аннулируются.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским Павлом Стоцко , который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

Юридическая сторона вопроса

В то же время в МФЦ заявили, что, что центр не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС. "Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется", — подчеркнули в пресс-службе МФЦ.

О необходимости регистрации брака в ЗАГСе напомнила и прокуратура Москвы. "Согласно законодательству РФ, брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста", — отметили в ведомстве.

Однако адвокат Алексей Синицин пояснил, что мужчины, зарегистрировавшие брак в Копенгагене и получившие штампы в паспорта в Москве, воспользовались лазейкой в Семейном кодексе. "Браки между гражданами Российской Федерации, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации", — напомнил он. При этом в статье 158 кодекса подчеркивается, что союзы признаются действительными, если нет указанных в статье 14 СК России препятствий к этому.

Одинаковый пол вступающих в брак не указан в числе таких препятствий.

Поле для дискуссий

СПЧ вопрос о возможности изменения семейного кодекса по части признания однополых браков считают дискуссионным. Как сказала РИА Новости член президентского совета Ирина Киркора, сейчас законодательство предусматривает возможность признания таких союзов, заключенных россиянами в других странах, но зарегистрировать такой брак в России невозможно

Киркора напомнила, что в законодательстве отражено понятие брака — это союз между мужчиной и женщиной, высказавшими свое добровольное согласие. Соответственно, по российскому законодательству, нет возможности зарегистрировать однополый брак, пояснила член СПЧ. В этой конкретной ситуации речь идет не о регистрации, а, скорее, о признании брака, считает собеседница агентства.

При этом она отметила, что в силу статьи 158 и статьи 14 Семейного кодекса, юридически можно признать однополый брак, зарегистрированный в другом государстве.