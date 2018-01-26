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«Мы стали единым целым»: геи рассказали о своей любви
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«Мы стали единым целым»: подтвердившие в МФЦ брак геи рассказали о своей любви 

Рамблер 6 часов назад
Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, брак которых якобы подтвердили в МФЦ, рассказали о том, как они познакомились.
>> В России впервые признали однополый брак
По их словам, они встретили друг друга в соцсети «ВКонтакте», между ними завязалась переписка. Сначала они обсуждали деловые вопросы «из сферы медицины», затем встретились, а позже их общение переросло в отношения.
«За шесть лет мы стали единым целым, мы понимаем друг друга с полуслова», — сказал один из мужчин. Он отметил, что они «осознавали возможные последствия», когда заключали брак, и заверил, что они «готовы ко всему».
Mash ранее обнародовал фото страниц паспортов Стоцко и Войцеховского со штампами. Мужчины поженились 4 января 2018 года в Копенгагене, где однополые браки разрешены. Позже они подали документы о регистрации брака в один из московских МФЦ.
На сайте московского МФЦ опубликовали опровержение новости об официальном признании однополого брака в России. Представители центра подчеркнули, что МФЦ «не предоставляют услугу по регистрации брака». В учреждении пояснили, что документы, «принимаемые для планируемой регистрации», передаются сотрудниками МФЦ в ЗАГС «для принятия соответствующего решения».
«Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости [о признании брака], является ложной», — подчеркнули в МФЦ.
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