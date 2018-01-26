В России появятся четыре новых ГОСТа

Соответствующий документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте.

Роскачество ужесточило требования к четырем продуктам — красной икре, сливочному маслу, гречке и рису. Новые ГОСТы уже утвердили в Росстандарте, сообщают «Известия»

Новые правила начнут вводится в тестовом режиме уже с 1 марта текущего года, а с весня 2021 года перейдут в статус постоянно действующих.

Документ регламентирует ограничение на содержание отстоя для красной икры. В поступающем на прилавке продукте должно содержаться не более 5% так называемого джуcа. В рисе должно будет содержаться не менее 99,7% доброкачественных ядер, а изготовителям гречки придется, в частности, соблюдать требования по кислотному числу жира.

ГОСТ на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости, которая будет высчитываться по специальной формуле.

Как отмечают эксперты, новые межгосударственные стандарты задают вектор развития пищевой промышленности.