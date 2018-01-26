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В России появятся четыре новых ГОСТа
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В России появятся четыре новых ГОСТа 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Creativ Studio Heinemann / imagebroker / Globallookpress
Соответствующий документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте.
Роскачество ужесточило требования к четырем продуктам — красной икре, сливочному маслу, гречке и рису. Новые ГОСТы уже утвердили в Росстандарте, сообщают «Известия».
Новые правила начнут вводится в тестовом режиме уже с 1 марта текущего года, а с весня 2021 года перейдут в статус постоянно действующих.
Документ регламентирует ограничение на содержание отстоя для красной икры. В поступающем на прилавке продукте должно содержаться не более 5% так называемого джуcа. В рисе должно будет содержаться не менее 99,7% доброкачественных ядер, а изготовителям гречки придется, в частности, соблюдать требования по кислотному числу жира.
ГОСТ на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости, которая будет высчитываться по специальной формуле.
Как отмечают эксперты, новые межгосударственные стандарты задают вектор развития пищевой промышленности.
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