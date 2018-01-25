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Выгнанный с экзамена из-за кипы студент МГУ все сдал
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Выгнанный с экзамена из-за кипы студент МГУ все сдал 

Рамблер 9 часов назад
Фото: ТАСС
Студент МГУ, которого не допустили к экзамену из-за кипы на голове, успешно закрыл сессию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.
«Он все сдал», — сказал Садовничий, добавив, что университет является светским учреждением и работает по законам светского учреждения.
>> Профессор МГУ выгнал с экзамена студента в кипе
Ранее студент Высшей школы телевидения МГУ пожаловался в соцсетях на профессора географического факультета, который отказался принимать у него экзамен из-за иудейской шапочки — кипы. Преподаватель предложил студенту снять головной убор или выйти из аудитории. Молодой человек отправился в секретариат, где попросил предоставить ему другого экзаменатора.
В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) заявили, что конфликт исчерпал себя сразу после того, как был найден другой экзаменатор.
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