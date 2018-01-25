Выгнанный с экзамена из-за кипы студент МГУ все сдал

«Он все сдал», — сказал Садовничий, добавив, что университет является светским учреждением и работает по законам светского учреждения.

Ранее студент Высшей школы телевидения МГУ пожаловался в соцсетях на профессора географического факультета, который отказался принимать у него экзамен из-за иудейской шапочки — кипы. Преподаватель предложил студенту снять головной убор или выйти из аудитории. Молодой человек отправился в секретариат, где попросил предоставить ему другого экзаменатора.

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) заявили, что конфликт исчерпал себя сразу после того, как был найден другой экзаменатор.