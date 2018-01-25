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Орешкин высказался о ночных муках
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Орешкин рассказал, что не дает ему уснуть по ночам 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин признался, что качество жизни в российских регионах не дает ему уснуть по ночам. Об этом Орешкин заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».
«Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно», — сказал министр, отвечая на вопрос, какая мысль не дает ему уснуть ночью.
>> Орешкин оценил перспективы развития российской экономики
Ранее министр энергетики РФ Дмитрий Новак, выступая на давосском форуме, признался, что экономические санкции против России «немного напрягают».
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