Орешкин высказался о ночных муках

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин признался, что качество жизни в российских регионах не дает ему уснуть по ночам. Об этом Орешкин заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».
«Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно», — сказал министр, отвечая на вопрос, какая мысль не дает ему уснуть ночью.
Ранее министр энергетики РФ Дмитрий Новак, выступая на давосском форуме, признался, что экономические санкции против России «немного напрягают».