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МФЦ открестился от однополого брака
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МФЦ открестился от гей-брака 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В столичных МФЦ опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы регистрации брака между двумя мужчинами. Об этом говорится на портале Центра государственных услуг «Мои документы».
Уточняется, что данная новость является ложной, поскольку сотрудники МФЦ не наделены правом заключать браки и не проставляют штампы в паспортах, а передают принимаемые документы в ЗАГС.
В пресс-службе управления ЗАГС агентству РИА Новости не смогли прокомментировать новость, заявив лишь, что в Росси регистрация однополых браков не разрешена.
25 января СМИ сообщили, что в одном из столичных МФЦ был признан брак между двумя мужчинами, которые поженились в начале января в Копенгагене. Мужчины якобы подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы, после чего работник поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.
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