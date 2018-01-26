МФЦ открестился от однополого брака

МФЦ открестился от гей-брака

В столичных МФЦ опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы регистрации брака между двумя мужчинами. Об этом говорится на портале Центра государственных услуг «Мои документы».

Уточняется, что данная новость является ложной, поскольку сотрудники МФЦ не наделены правом заключать браки и не проставляют штампы в паспортах, а передают принимаемые документы в ЗАГС.

В пресс-службе управления ЗАГС агентству РИА Новости не смогли прокомментировать новость, заявив лишь, что в Росси регистрация однополых браков не разрешена.

25 января СМИ сообщили, что в одном из столичных МФЦ был признан брак между двумя мужчинами, которые поженились в начале января в Копенгагене. Мужчины якобы подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы, после чего работник поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.