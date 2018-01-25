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На Россию надвигается мощный циклон
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На Москву и Петербург надвигается мощный циклон 

Рамблер 1 час назад
Мощный циклон приближается к европейской части России, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.
>> Москвичи переживут резкое потепление
В частности, под сферу влияния циклона попадут Москва и Санкт-Петербург. Жители столицы почувствуют влияние циклона уже в пятницу: ясное небо сменится облачностью, ветром и небольшим снегом, температура воздуха поднимется до минус 6 градусов.
В выходные станет еще теплее — до минус 4 градусов, а в понедельник придет оттепель — в центре Москвы столбики термометров будут показывать плюс 1 градус. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 30 января. В четверг немного похолодает, но ненадолго, пообещали в Гидрометцентре.
Оттепель в Санкт-Петербурге начнется еще раньше — там будет до плюс 4 уже в выходные. В городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
 Ещё 2 источника 
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