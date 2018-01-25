Казахстанка показала «самый антисексуальный стриптиз»

В сети распространяется видеоролик, на котором жительница Казахстана сбрасывает с себя многочисленную одежду перед камерой. Она призналась, что замерзла и решила тепло одеться, а свои действия назвала «самым антисексуальным стриптизом». Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как девушка сначала снимает с себя две пары перчаток, потом куртку, несколько кофт, шарф, балаклаву и ботинки.

Как поясняет KazakBol, героиня ролика Шырак Байкенова решила облачиться в теплую одежду, так как накануне по пути на работу долго простояла на автобусной остановке и закоченела. По ее словам, видео было снято коллегой, размещать в сети его никто не намеревался, но оно все же там появилось и приобрело вирусную популярность.