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Казахстанка показала «самый антисексуальный стриптиз»
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Казахстанка показала «самый антисексуальный стриптиз» 

Lenta.ru 4 часа назад
В сети распространяется видеоролик, на котором жительница Казахстана сбрасывает с себя многочисленную одежду перед камерой. Она призналась, что замерзла и решила тепло одеться, а свои действия назвала «самым антисексуальным стриптизом». Запись опубликована на YouTube.
На кадрах видно, как девушка сначала снимает с себя две пары перчаток, потом куртку, несколько кофт, шарф, балаклаву и ботинки.
Как поясняет KazakBol, героиня ролика Шырак Байкенова решила облачиться в теплую одежду, так как накануне по пути на работу долго простояла на автобусной остановке и закоченела. По ее словам, видео было снято коллегой, размещать в сети его никто не намеревался, но оно все же там появилось и приобрело вирусную популярность.
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