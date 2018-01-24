Влюбленным в Поклонскую гусаром займется прокуратура

Ширшиков, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, во время дискуссии в интернете обозвал даму нецензурным словосочетанием. Причиной разногласий стал скандальный танец курсантов Ульяновского авиаинститута. Гусар встал на сторону студентов, а девушка их поступок раскритиковала. Оскорбленная жительница Екатеринбурга написала на Ширшикова заявление, после чего его вызвали в прокуратуру.

>> Пенсионерки в халатах станцевали под Satisfaction в защиту полуголых курсантов «По моему мнению, К. показала себя глупым дремучим человеком с неуместным пафосом, в связи с чем меня крайне возмутила ее позиция, и я высказал в ее адрес слова ненормативной лексики. Факт … я не отрицаю и признаю. При обращении в адрес автора я осознавал, что мои слова носят оскорбительный характер», — объяснил свой поступок гусар.