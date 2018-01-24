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Влюбленным в Поклонскую гусаром займется прокуратура
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Влюбленным в Поклонскую гусаром займется прокуратура 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Facebook
Уральского гусара Ярослава Ширшикова, прославившегося серенадами в адрес Натальи Поклонской, проверяет прокуратура. Об этом сообщает Ura.ru.
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Ширшиков, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, во время дискуссии в интернете обозвал даму нецензурным словосочетанием. Причиной разногласий стал скандальный танец курсантов Ульяновского авиаинститута. Гусар встал на сторону студентов, а девушка их поступок раскритиковала. Оскорбленная жительница Екатеринбурга написала на Ширшикова заявление, после чего его вызвали в прокуратуру.
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«По моему мнению, К. показала себя глупым дремучим человеком с неуместным пафосом, в связи с чем меня крайне возмутила ее позиция, и я высказал в ее адрес слова ненормативной лексики. Факт … я не отрицаю и признаю. При обращении в адрес автора я осознавал, что мои слова носят оскорбительный характер», — объяснил свой поступок гусар.
По его мнению, штраф в размере от одной до трех тысяч рублей — «это, считай, что даром» за удовольствие «писать и говорить, что я считаю её тупой … и дурой».
«То есть она будет официально дурой по решению суда», — сообщил Ширшиков.
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