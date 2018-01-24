Глава еврейского конгресса ответил на скандал с кипой

«Я думаю, что найдутся силы в университете поправить все, что нужно, как нашлись они оперативно дать студенту сдать экзамен», — продолжил Каннер и предположил, что преподаватели могли бы принимать экзамены в подобных случаях на улице.

Если же такое требование написано в правилах вуза, то их необходимо изменить, считает Каннер. «Если завтра МГУ захочет посетить патриарх или любой священник, он тоже должен будет снимать головной убор, или что? Как это будет выглядеть?», — сказал он.